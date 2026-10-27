Колишня "Міс Швейцарія" звинуватила Трампа у зґвалтуванні понад 30 років тому

Американський політикум сколихнув новий гучний скандал довкола Дональда Трампа, пише The Telegraph. Модель Беатріс Кеул висунула проти нього тяжкі звинувачення. Інцидент трапився у листопаді 1993 року в Нью-Йорку. Тоді 24-річна Беатріс перебувала на пресзаході конкурсу краси в престижному готелі Plaza, власником якого був Дональд Трамп. Під час зустрічі бізнесмен нібито пообіцяв допомогти молодій дівчині оформити візу та влаштувати її навчання у Нью-Йоркському університеті.

Реклама Adv

популярні відео

Я подбаю про тебе– саме такі слова Трампа наводяться у розслідуванні.

Одразу після цієї бесіди до моделі підійшов скандальний фінансист Джеффрі Епштейн. Він відрекомендувався найкращим другом Трампа та запросив її на вечірку до маєтку Мар-а-Лаго. Того ж дня представник бізнесмена покликав Беатріс на приватну зустріч на верхні поверхи готелю Plaza. Саме там сталася фатальна подія.

Увійшовши до приміщення, Трамп схопив Кеул ззаду і зґвалтував її, при цьому розірвавши її сукню та спричинивши кровотечу й синці на кількох частинах тіла– йдеться у звіті.

Реклама

Беатріс описала напад як надзвичайно жорстокий. За її словами, після скоєного Трамп посадив її на край ліжка, повторив обіцянки щодо візи й зажадав мовчання.

Шоу має тривати– процитувала слова кривдника потерпіла.

Беатріс Кеул у молодості з Трампом: дивіться фото

У Білому домі категорично відкинули всі звинувачення та назвали оприлюднений звіт політичною атакою опонентів. Представники Трампа заявили: "Цей звіт є нічим іншим, як відчайдушною спробою збожеволілих демократів відвернути увагу американців від стрімкого зростання популярності республіканців". В адміністрації також додали, що Дональд Трамп був повністю виправданий у будь-яких питаннях, що стосувалися справ Джеффрі Епштейна.

Як відомо, нещодавно демократи висунули вимогу призначити спецпрокурора, щоб розслідувати зв'язки Трампа з Епштейном.