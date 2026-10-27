Бывшая "Мисс Швейцария" обвинила Трампа в изнасиловании более 30 лет назад

Американский политический мир всколыхнул новый громкий скандал вокруг Дональда Трампа, пишет The Telegraph. Модель Беатрис Кеул выдвинула против него серьезные обвинения. Инцидент произошел в ноябре 1993 года в Нью-Йорке. Тогда 24-летняя Беатрис находилась на пресс-мероприятии конкурса красоты в престижном отеле Plaza, владельцем которого был Дональд Трамп. Во время встречи бизнесмен якобы пообещал помочь молодой девушке оформить визу и устроить ее на обучение в Нью-Йоркском университете.

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Я позабочусь о тебе– именно такие слова Трампа приводятся в расследовании.

Сразу после этой беседы к модели подошел скандальный финансист Джеффри Эпштейн. Он представился лучшим другом Трампа и пригласил ее на вечеринку в поместье Мар-а-Лаго. В тот же день представитель бизнесмена пригласил Беатрис на частную встречу на верхние этажи отеля Plaza. Именно там произошло роковое событие.

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Войдя в помещение, Трамп схватил Кеул сзади и изнасиловал ее, при этом разорвав ее платье, вызвав кровотечение и оставив синяки на нескольких частях тела– говорится в отчете.

Беатрис описала нападение как чрезвычайно жестокое. По ее словам, после содеянного Трамп усадил ее на край кровати, повторил обещания касательно визы и потребовал молчания.

Шоу должно продолжаться– процитировала слова обидчика потерпевшая.

Беатрис Кеул в молодости с Трампом: смотрите фото

В Белом доме категорически отвергли все обвинения и назвали обнародованный отчет политической атакой оппонентов. Представители Трампа заявили: "Этот отчет – не что иное, как отчаянная попытка сошедших с ума демократов отвлечь внимание американцев от стремительного роста популярности республиканцев". В администрации также добавили, что Дональд Трамп был полностью оправдан по всем вопросам, касающимся дел Джеффри Эпштейна.

Как известно, недавно демократы выдвинули требование назначить специального прокурора, чтобы расследовать связи Трампа с Эпштейном.