20-річна донька Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини з бойфрендом
- Захара, старша донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, спровокувала чутки про заручини після появи з діамантовою каблучкою на безіменному пальці.
- Захара була помічена з бойфрендом, актором Елайджею Купером.
Старша донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта заінтригувала натяком на заручини. У мережі обговорюють її появу з каблучкою на безіменному пальці.
Днями Захара відвідала магазин Craig's у Голлівуді. Фото від папараці отримало видання Page Six, передає Show24.
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На світлинах помітно, що на безіменному пальці лівої руки Захари – масивне кільце з діамантом, що може бути обручкою. Саме це й спричинило чутки про її заручини.
Папараці помітили, як Захара сіла в авто до бойфренда, актора Елайджі Купера. На побачення вона одягнула чорний топ, штани й білий кардиган, доповнивши образ шкіряною сумкою й кольє з підвіскою.
Вочевидь, дівчина хотіла залишатись непомітною, адже приховувала обличчя за кепкою.
Що відомо про старшу доньку Джолі й Пітта
Анджеліна Джолі удочерила Захару, коли їй було 7 місяців. Батьківщина дівчинки – Ефіопія.
У 2019 році Захара запустила бренд ювелірних виробів, кошти з продажу пішли на благодійність. Через 3 роки дівчина вступила до коледжу Спелмана й долучилась до Alpha Kappa Alpha Sorority. Вона доволі часто супроводжує матір на виходах і в гуманітарній діяльності.
Захара – одна з тих, хто відмовився від прізвища батька. Коли дівчина приєдналась до жіночого товариства, представилась як Захара Марлі Джолі.