Донька Дженніфер Лопес змінила ім'я на чоловіче, – ЗМІ

Американська акторка та виконавиці Дженніфер Лопес виховує двох дітей від колишнього чоловіка, співака Марка Ентоні.

Днями, як пише видання The Daily Mail, їхня 18-річна донька Емма нібито здійснила камінг-аут.

У матеріалі стверджується, що тепер підліток використовує ім'я Оскар і займенник "він", тобто ідентифікує себе як хлопець.

Також зазначається, що Оскар отримав атестат про повну загальну середню освіту і вказаний під новим ім'ям у програмі університету, яку переглянув таблоїд.

Раніше Емма користувалася займенниками "вони/їх" і позиціонувала себе як небінарну особу.

Для довідки! Небінарні особи – це люди, які не вважають себе повністю чоловіком або жінкою. Вони можуть по-різному відчувати свою гендерну ідентичність і вона може змінюватися з часом

Сама Дженніфер Лопес і її дитина наразі ніяк не коментували цю інформацію.



Дженніфер Лопес з донькою / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, що з батьком Емми (тепер – Оскар) співачка одружилася у 2004 році. Марк Ентоні – другий чоловік Дженніфер Лопес. Окрім доньки, у колишнього подружжя є син Макс. Вони з Еммою – близнюки. Діти народилися у 2008 році. Лопес і Ентоні розлучилися у 2011 році.