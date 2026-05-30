На днях, как пишет издание The Daily Mail, их 18-летняя дочь Эмма якобы совершила каминг-аут.

Не пропустите Белый гроб и много роз: как попрощались с блогером Vikunciy после смертельного ДТП

В материале утверждается, что теперь подросток использует имя Оскар и местоимение "он", то есть идентифицирует себя как парень.

Также отмечается, что Оскар получил аттестат о полном общем среднем образовании и указан под новым именем в программе университета, которую просмотрел таблоид.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Ранее Эмма пользовалась местоимениями "они/их" и позиционировала себя как небинарное лицо.

Для справки! Небинарные лица – это люди, которые не считают себя полностью мужчиной или женщиной. Они могут по-разному ощущать свою гендерную идентичность и она может меняться со временем

Сама Дженнифер Лопес и ее ребенок пока никак не комментировали эту информацию.



Дженнифер Лопес с дочерью / Фото из инстаграма певицы

Напомним, что с отцом Эммы (теперь – Оскар) певица поженилась в 2004 году. Марк Энтони – второй муж Дженнифер Лопес. Кроме дочери, у бывших супругов есть сын Макс. Они с Эммой – близнецы. Дети родились в 2008 году. Лопес и Энтони развелись в 2011 году.