Донька Олени Кравець розповіла про стосунки з мамою: "У нас завжди була дистанція"

Нещодавно у Києві відбулася прем'єра моновистави Олени Кравець "Можна я просто посиджу?". Підтримати акторку прийшли її друзі та рідні, зокрема донька Марія, яка розповіла про стосунки з мамою.

У проєкті "Тур зірками" Марія Кравець зізналась, що між нею та мамою є дистанція, пише Show 24. Дівчина вважає, що дружні стосунки між батьками та дітьми – це трохи дивно.

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Завжди у нас є дистанція. У нас завжди була дистанція. Я не дуже люблю дружні стосунки між батьками й дітьми. Я вважаю, що це трошки дивно. Але ми при цьому не менш близькі. У нас дуже сильний зв'язок. У нас дуже сильна близькість,

– розповіла Марія Кравець про стосунки з мамою.

Марія Кравець зізналася, чи тримає зло на маму

Ведуча Наталія Тур пригадала, що Олена Кравець зізнавалася, що шкодує про те, що свого часу приділяла багато уваги кар'єрі. Марія зауважила, що вони обговорювали це і зараз все добре.

Я коли дізналася, що вона про це дуже сильно переймається, я їй сказала, що я нічого не пам'ятаю. Я не можу згадати свої відчуття в той момент, бо я була дуже маленька. І я ні в якому разі не тримаю на неї жодного зла,

– поділилась Марія.

Для довідки! Олена Кравець та її чоловік Сергій виховують трьох дітей: 22-річну доньку Марію і двійнят Івана та Катерину, які народилися в серпні 2016 року.

Марія Кравець у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

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