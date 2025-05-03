Знаменитість свою думку сказала під час нового інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Наталії Бобок.

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Як виявилося, свого часу Олена Кравець робила пародію на Олега Винника. Вона зізналася, що це було для неї справжнім професійним викликом.

Коли треба зробити пародію, то це десь 2-3 тижні життя з персонажем. Я передивилася дуже багато концертів Олега Винника. Це взагалі не моя музика, і це були емоційні тортури такі трошки для мене,

– розповіла акторка.

Водночас, попри певний дискомфорт, Кравець зазначила, що професійна зацікавленість перемогла особисті вподобання.

Коли тебе дратує людина за характером, бо ти не така, і тобі не подобаються такі люди, але зіграти таку людину – це офігезний творчий і професійний виклик,

– сказала Олена.

Інтерв'ю з Оленою Кравець: дивіться відео онлайн

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