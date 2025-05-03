Знаменитость свое мнение сказала во время нового интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Натальи Бобок.
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Как оказалось, в свое время Елена Кравец делала пародию на Олега Винника. Она призналась, что это было для нее настоящим профессиональным вызовом.
Когда надо сделать пародию, то это где-то 2-3 недели жизни с персонажем. Я пересмотрела очень много концертов Олега Винника. Это вообще не моя музыка, и это были эмоциональные пытки такие немножко для меня,
– рассказала актриса.
В то же время, несмотря на определенный дискомфорт, Кравец отметила, что профессиональная заинтересованность победила личные предпочтения.
Когда тебя раздражает человек по характеру, потому что ты не такой, и тебе не нравятся такие люди, но сыграть такого человека – это офигенный творческий и профессиональный вызов,
– сказала Елена.
Интервью с Еленой Кравец: смотрите видео онлайн
Что известно о выезде Олега Винника из Украины
- С началом полномасштабного вторжения певец переехал в Германию, после чего полностью исчез из публичного пространства. Артист позже объяснил, что потерял доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. Первое его интервью вышло только летом 2023 года.
- Винник опроверг обвинения в бегстве из Украины, объяснив, что имеет официальный статус резидента Германии. Впоследствии он заявил, что находясь за границей, якобы активно помогает и поддерживает ВСУ.
- Сейчас артист постепенно возвращается к творческой деятельности. Недавно он презентовал новую песню на украинском языке и выступил в Праге. Правда, во время концерта Винник оскандалился, исполнив свои русскоязычные хиты, среди которых "Нино" и "Счастье".
- На днях певец объявил о гастролях по новой стране.