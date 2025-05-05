В проекте "Тур по звездам" Мария Кравец призналась, что между ней и мамой есть дистанция, пишет Show 24. Девушка считает, что дружеские отношения между родителями и детьми – это немного странно.

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Всегда у нас есть дистанция. У нас всегда была дистанция. Я не очень люблю дружеские отношения между родителями и детьми. Я считаю, что это немножко странно. Но мы при этом не менее близки. У нас очень сильная связь. У нас очень сильная близость,

– рассказала Мария Кравец об отношениях с мамой.

Мария Кравец призналась, держит ли зло на маму

Ведущая Наталья Тур вспомнила, что Елена Кравец признавалась, что жалеет о том, что в свое время уделяла много внимания карьере. Мария заметила, что они обсуждали это и сейчас все хорошо.

Я когда узнала, что она об этом очень сильно переживает, я ей сказала, что я ничего не помню. Я не могу вспомнить свои ощущения в тот момент, потому что я была очень маленькая. И я ни в коем случае не держу на нее никакого зла,

– поделилась Мария.

Для справки! Елена Кравец и ее муж Сергей воспитывают троих детей: 22-летнюю дочь Марию и двойняшек Ивана и Екатерину, которые родились в августе 2016 года.

Мария Кравец в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

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