Донька Олени Мозгової оголосила про заручини з дівчиною

Старша донька продюсерки Олени Мозгової повідомила про свій новий статус. Майже через рік після камінг-ауту вона заручилась з коханою.

Зоя Мозгова та її партнерка Юлія сказали одна одній "Так". Радісною звісткою пара поділилась в інстаграмі, пише Show 24.

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Заручини відбулися просто неба – на острові Гоа, що на південному заході Індії.

Ми сказали: "Так". Іноді шлях до іншої людини – це насправді шлях до себе. До тих частин всередині, які так довго були закриті, забуті. Я не вірила, що зможу знову довіряти. Відкрити своє серце. Бути вразливою. Але любов – справжня, глибока любов – не просить нічого, крім правди,

– поділилась Зоя Мозгова.

Пара показала романтичні спільні фото. Кохана Зої засвітила обручку з перлиною на безіменному пальці.

Зіркова мати Олена Мозгова привітала доньку з новиною.

"Віраж! Будьте щасливі", – написала продюсерка.

Старша донька Олени Мозгової зробила камінг-аут