Моя друга мама, – молодша донька Сумської висловилась про старшу сестру, яка живе в Росії
- Ганна Борисюк не бачила свою сестру Антоніну Паперну з початку повномасштабного вторгнення і важко переживає розлуку з племінниками.
- Ганна зазначила, що у неї мало друзів, а сім'я є найважливішою, довіряє лише близьким людям.
Донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка, Ганна, висловилась про свою старшу сестру – Антоніну Паперну, яка живе та працює в Росії. Дівчина розповіла, що вони не бачились з початку повномасштабного вторгнення.
Ганна також важко переживає розлуку з племінниками. Про це вона зізналась в інтерв'ю OBOZ.UA.
Племінникам Ганни Борисюк уже вісім і п'ять років. Дівчина каже, що спостерігає за ними, бачить, як швидко діти дорослішають, лише по відео, і зізнається, що це дуже боляче.
Хто для мене Тоня? Моя друга мама. Звісно, ми й подруги, і так теж можна сказати, але вона завжди була для мене значно більше. Мама частіше спілкується з нею, а мені не завжди легко ділитися емоціями на відстані – значно простіше наживо,
– зазначила Ганна.
Молодша донька Ольги Сумської сподівається, що колись сім'я зможе зустрітися та побути разом. Борисюк додала, що у неї немає багато друзів, адже друзі дівчини – це сім'я.
У мене насправді дуже мало подруг – від сили три. Є одна, яка найближча. Ще одна – теж дуже хороша подруга, але вона зараз за кордоном. Ми навчалися разом – спершу у школі, потім в університеті. Це люди, яких я знаю давно, з якими є історія,
– поділилась вона.
Ганна підкреслила, що не підпускає людей близько до себе, а довіряє лише родині.
Мабуть, такий у мене характер, бо дуже чутливо бачу людей. Люди бувають різні – сьогодні одні, завтра інші. І я це помічаю. Ціную якість, а не кількість,
– пояснила дівчина.
Що відомо про Антоніну Паперну?
Антоніна Паперна народилася 1 червня 1990 року в сім'ї акторів, народних артистів України – Ольги Сумської та Євгена Паперного.
Старша донька Сумської поїхала до Росії ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Вона навчалась у Театральному інституті імені Бориса Щукіна, що розташований у Москві.
У Росії Антоніна створила сім'ю. Вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича, від якого народила двох дітей: доньку Єву та сина Данила.
Навіть після 24 лютого 2022 року Паперна не залишила територію Росії. Вона замовчує війну та продовжує розвивати кар'єру у країні-агресорці. Наприклад, нещодавно Антоніна знялась в російському серіалі "Твій дім".