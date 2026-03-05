Моя друга мама, – молодша донька Сумської висловилась про старшу сестру, яка живе в Росії

Донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка, Ганна, висловилась про свою старшу сестру – Антоніну Паперну, яка живе та працює в Росії. Дівчина розповіла, що вони не бачились з початку повномасштабного вторгнення.

Ганна також важко переживає розлуку з племінниками. Про це вона зізналась в інтерв'ю OBOZ.UA.

Племінникам Ганни Борисюк уже вісім і п'ять років. Дівчина каже, що спостерігає за ними, бачить, як швидко діти дорослішають, лише по відео, і зізнається, що це дуже боляче.

Хто для мене Тоня? Моя друга мама. Звісно, ми й подруги, і так теж можна сказати, але вона завжди була для мене значно більше. Мама частіше спілкується з нею, а мені не завжди легко ділитися емоціями на відстані – значно простіше наживо,

– зазначила Ганна.

Молодша донька Ольги Сумської сподівається, що колись сім'я зможе зустрітися та побути разом. Борисюк додала, що у неї немає багато друзів, адже друзі дівчини – це сім'я.

У мене насправді дуже мало подруг – від сили три. Є одна, яка найближча. Ще одна – теж дуже хороша подруга, але вона зараз за кордоном. Ми навчалися разом – спершу у школі, потім в університеті. Це люди, яких я знаю давно, з якими є історія,

– поділилась вона.

Ганна підкреслила, що не підпускає людей близько до себе, а довіряє лише родині.

Мабуть, такий у мене характер, бо дуже чутливо бачу людей. Люди бувають різні – сьогодні одні, завтра інші. І я це помічаю. Ціную якість, а не кількість,

– пояснила дівчина.

Що відомо про Антоніну Паперну?