Анна также тяжело переживает разлуку с племянниками. Об этом она призналась в интервью OBOZ.UA.
Племянникам Анны Борисюк уже восемь и пять лет. Девушка говорит, что наблюдает за ними, видит, как быстро дети взрослеют, только по видео, и признается, что это очень больно.
Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше. Мама чаще общается с ней, а мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии – значительно проще вживую,
– отметила Анна.
Младшая дочь Ольги Сумской надеется, что когда-то семья сможет встретиться и побыть вместе. Борисюк добавила, что у нее нет много друзей, ведь друзья девушки – это семья.
У меня на самом деле очень мало подруг – от силы три. Есть одна, которая самая близкая. Еще одна – тоже очень хорошая подруга, но она сейчас за границей. Мы учились вместе – сперва в школе, потом в университете. Это люди, которых я знаю давно, с которыми есть история,
– поделилась она.
Анна подчеркнула, что не подпускает людей близко к себе, а доверяет только семье.
Видимо, такой у меня характер, потому что очень чувствительно вижу людей. Люди бывают разные – сегодня одни, завтра другие. И я это замечаю. Ценю качество, а не количество,
– объяснила девушка.
Что известно об Антонине Паперной?
Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года в семье актеров, народных артистов Украины – Ольги Сумской и Евгения Паперного.
Старшая дочь Сумской уехала в Россию еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Она училась в Театральном институте имени Бориса Щукина, который расположен в Москве.
В России Антонина создала семью. Она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча, от которого родила двоих детей: дочь Еву и сына Даниила.
Даже после 24 февраля 2022 года Паперная не покинула территорию России. Она замалчивает войну и продолжает развивать карьеру в стране-агрессоре. Например, недавно Антонина снялась в российском сериале "Твой дом".