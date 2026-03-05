Анна также тяжело переживает разлуку с племянниками. Об этом она призналась в интервью OBOZ.UA.

Племянникам Анны Борисюк уже восемь и пять лет. Девушка говорит, что наблюдает за ними, видит, как быстро дети взрослеют, только по видео, и признается, что это очень больно.

Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше. Мама чаще общается с ней, а мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии – значительно проще вживую,

– отметила Анна.

Младшая дочь Ольги Сумской надеется, что когда-то семья сможет встретиться и побыть вместе. Борисюк добавила, что у нее нет много друзей, ведь друзья девушки – это семья.

У меня на самом деле очень мало подруг – от силы три. Есть одна, которая самая близкая. Еще одна – тоже очень хорошая подруга, но она сейчас за границей. Мы учились вместе – сперва в школе, потом в университете. Это люди, которых я знаю давно, с которыми есть история,

– поделилась она.

Анна подчеркнула, что не подпускает людей близко к себе, а доверяет только семье.

Видимо, такой у меня характер, потому что очень чувствительно вижу людей. Люди бывают разные – сегодня одни, завтра другие. И я это замечаю. Ценю качество, а не количество,

– объяснила девушка.

Что известно об Антонине Паперной?