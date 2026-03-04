Ролик Сумская опубликовала на своей странице в инстаграме. Актриса добавила трек Je reviens te chercher, который исполняет немецкий певец российского происхождения Grey Wiese.

Grey Wiese – это псевдоним Сергея Григорьева-Апполонова. Российские СМИ пишут, что он является родственником Андрея Григорьева-Апполонова – солиста российской группы "Иванушки International".

Сергей родился в городе Саратов. В 2003 году отправился в Германию, а впоследствии переехал во Францию. Он дружит с российским историком моды Александром Васильевым и любит слушать российскую оперную певицу, путинистку Анну Нетребко. В интервью Deutsche Welle Григорьев-Апполонов говорил, что "никто не должен занимать твердую политическую позицию". Также певец отмечал, что Нетребко – "человек вне политики".

Сергей Григорьев-Апполонов / Фото из инстаграма блогера

Григорьев-Апполонов давал интервью российской журналистке, пропагандистке Ксении Собчак и дружит с блогером Игорем Синяком – уроженцем Краматорска, который предал Украину.

На видео Ольги Сумской под песню Grey Wiese обратила внимание блогер Natella Kirs. На своей странице в Threads она отметила, что Сергей Григорьев-Апполонов "продолжает держать тесный контакт с пропагандистами".

В прошлом году замечен на шопинге с Яной Рудковской: продюсер публично поддерживает агрессивную войну РФ против Украины и оправдывает вторжение позицией "у Путина не было выбора",

– написала Natella Kirs.

Видео Ольги Сумской под песню россиянина:

Относительно политической позиции Сергея Григорьева-Апполонова – он является "голубем мира". Так, видео Сумской под его песню возмутило сеть. Пользователи оставляют негативные комментарии под сообщением Natella Kirs. Однако есть и те, которые стали на защиту россиянина, и пишут, что он не поддерживает войну.

В сети раскритиковали Ольгу Сумскую / Скриншоты с Threads

