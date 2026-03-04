Ролик Сумская опубликовала на своей странице в инстаграме. Актриса добавила трек Je reviens te chercher, который исполняет немецкий певец российского происхождения Grey Wiese.
Grey Wiese – это псевдоним Сергея Григорьева-Апполонова. Российские СМИ пишут, что он является родственником Андрея Григорьева-Апполонова – солиста российской группы "Иванушки International".
Сергей родился в городе Саратов. В 2003 году отправился в Германию, а впоследствии переехал во Францию. Он дружит с российским историком моды Александром Васильевым и любит слушать российскую оперную певицу, путинистку Анну Нетребко. В интервью Deutsche Welle Григорьев-Апполонов говорил, что "никто не должен занимать твердую политическую позицию". Также певец отмечал, что Нетребко – "человек вне политики".
Сергей Григорьев-Апполонов / Фото из инстаграма блогера
Григорьев-Апполонов давал интервью российской журналистке, пропагандистке Ксении Собчак и дружит с блогером Игорем Синяком – уроженцем Краматорска, который предал Украину.
На видео Ольги Сумской под песню Grey Wiese обратила внимание блогер Natella Kirs. На своей странице в Threads она отметила, что Сергей Григорьев-Апполонов "продолжает держать тесный контакт с пропагандистами".
В прошлом году замечен на шопинге с Яной Рудковской: продюсер публично поддерживает агрессивную войну РФ против Украины и оправдывает вторжение позицией "у Путина не было выбора",
– написала Natella Kirs.
Видео Ольги Сумской под песню россиянина:
Относительно политической позиции Сергея Григорьева-Апполонова – он является "голубем мира". Так, видео Сумской под его песню возмутило сеть. Пользователи оставляют негативные комментарии под сообщением Natella Kirs. Однако есть и те, которые стали на защиту россиянина, и пишут, что он не поддерживает войну.
В сети раскритиковали Ольгу Сумскую / Скриншоты с Threads
Дочь Ольги Сумской проживает в России
Отметим, что старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная, уже долгое время проживает и строит карьеру в России. Кроме того, она замалчивает войну.
Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Еву и сына Даниила.
Сумскую часто критикуют из-за позиции ее старшей дочери.
"С Тоней мы очень близки. Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и Анечка. Как ей живется? Воспитывает деток, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно – о работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю – ей тяжело. Как и всем, кого эта страшная война разлучила с родными", – говорила народная артистка Украины в интервью OBOZ.UA в 2024 году.