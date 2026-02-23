Подробностями Сумская поделилась в интервью проекту "Тур звездами". Новый выпуск вышел сегодня на ютуб-канале Радио Люкс.

Ольга Сумская утверждает, что когда Екатерина Осадчая брала интервью в программе "Светская жизнь", люди каким-то странным образом говорили "совершенно ненужные, откровенные вещи", о которых потом очень жалели.

У меня как раз было это интервью, когда я рассказала то, чего не должна была рассказывать. И, собственно, оно было перекручено, то есть выхватили эту фразу и сыграли на этом, хотя это было абсолютно в другом контексте. Я об этом ужасно жалею,

– поделилась Сумская.

Народная артистка Украины призналась, что пережила сильный стресс, из-за чего не спала несколько дней. По словам Сумской, она просила продюсеров "Светской жизни" удалить некоторые ее фразы.

Мне не пошли навстречу, потому что это горячая новость. Сказали: "Мы не вырежем, потому что сыграем на этом". Это был ужас,

– добавила Ольга Вячеславовна.

В то же время Сумская не видит смысла обижаться на Осадчую и команду программы, но призналась, что ей больно. Актриса также отметила, что пообещала себе больше не давать интервью Екатерине.

Хотя потом были какие-то наши встречи. Но уже нет той теплоты, тех отношений, которые были до этого интервью, и никогда их не будет после такого,

– отметила народная артистка Украины.

