Подробицями Сумська поділилась в інтерв'ю проєкту "Тур зірками". Новий випуск вийшов сьогодні на ютуб-каналі Радіо Люкс.

До теми Сумська шкодує про інтерв'ю, яке дала Осадчій у 2014 році: "Досі не можу собі пробачити"

Ольга Сумська стверджує, що коли Катерина Осадча брала інтерв'ю у програмі "Світське життя", люди якимось дивним чином говорили "абсолютно непотрібні, відверті речі", про які потім дуже шкодували.

У мене якраз було це інтерв'ю, коли я розповіла те, чого не повинна була розповідати. І, власне, воно було перекручене, тобто вихопили цю фразу і зіграли на цьому, хоча це було абсолютно в іншому контексті. Я про це страшенно шкодую,

– поділилась Сумська.

Народна артистка України зізналась, що пережила сильний стрес, через що не спала декілька днів. За словами Сумської, вона просила продюсерів "Світського життя" видалити деякі її фрази.

Мені не пішли назустріч, тому що це гаряча новина. Сказали: "Ми не виріжемо, тому що зіграємо на цьому". Це був жах,

– додала Ольга В'ячеславівна.

Водночас Сумська не бачить сенсу ображатися на Осадчу та команду програми, але зізналась, що їй боляче. Акторка також зазначила, що пообіцяла собі більше не давати інтерв'ю Катерині.

Хоча потім були якісь наші зустрічі. Але вже немає тієї теплоти, тих стосунків, які були до цього інтерв'ю, і ніколи їх не буде після такого,

– наголосила народна артистка України.

Ольга Сумська у "Турі зірками": дивіться відео онлайн

Про яке інтерв'ю йдеться?