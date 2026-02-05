Про це Сумська розповіла під дописом Сергія Пермана у фейсбуці.

Читайте також Де зараз акторка Ольга Сумська, донька якої живе в Росії

Сергій Перман відреагував на фрагмент одного зі своїх давніх інтерв'ю, який поширив Роман Дудін. Він заявив, що тоді був "просякнутий ворожою пропагандою".

Дуже дякую за це нагадування! Яким же я був ід*отом у 2014 році! Просякнутий ворожою пропагандою! Яке щастя, що за ці 12 років у мене вистачило мізків повністю і щиро змінити свою позицію. Так соромно за те, що я ніс у цьому інтерв'ю!,

– написав Перман.

У коментарях під дописом Ольга Сумська заявила, що українські журналісти "полюбляють витягнути компромати далеких років". Акторка зізналась, що теж має досвід невдалого інтерв'ю.

Досі не можу собі пробачити інтерв'ю Осадчій у 2014 році. Хоча я благала їх тоді прибрати декілька фраз під час монтажу програми. І мала на це повне право! Але вони відмовили, бо знали, що зіграють на цьому. Як я могла? Ід*отка. Жах,

– написала народна артистка України.

Ольга Сумська про інтерв'ю Катерині Осадчій / Скриншот з фейсбуку

Про яке інтерв'ю може йти мова?

Варто зауважити, що Ольга Сумська не уточнила, про яке саме інтерв'ю йдеться. Проте видання "Гордон" пише, що народна артистка могла говорити про розмову з Катериною Осадчою, де згадувала свою доньку Антоніну Паперну, яка на той момент уже жила в Росії й продовжує там жити.

"Слава Богу, що Антоніну хоча б не називають "бандерівкою" у Щукінському училищі. Важко всім нам зараз. Сьогодні навіть йдеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона цим займається. І в неї, я надіюсь, буде паспорт громадянки Росії", – сказала Сумська.

Ольга Сумська у "Світському житті": дивіться відео онлайн