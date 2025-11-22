Досі не можу повірити, – ексучасник гурту DZIDZIO відреагував на смерть Лесика
- Ексучасник гурту DZIDZIO Лесик Турко помер.
- Julik висловив співчуття рідним, близьким і фанатам, назвавши смерть Лесика непоправною втратою.
Сьогодні вранці мережу сколихнула новина, що помер Лесик Турко – ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO. На смерть колеги вже відреагував Назарій Гук, більш відомий як Julik.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співака. Він опублікував чорно-біле фото Турка.
Важко підібрати потрібні слова. Ранок суботи почався зі стрічки новин і десятки повідомлень. На жаль, не втішних. Досі не можу повірити – шок. Помер Лесик. Співчуваю рідним, близьким і всім фанам. Непоправна втрата,
– написав Julik.
Для довідки! Лесик Турко та Julik колись були учасниками гурту DZIDZIO. Останній виступав у колективі з 2012 до 2017 року. Після рішення покинути гурт співак почав розвивати сольну кар'єру.
Нагадаємо, що про смерть Лесика Турка сповістила журналістка Марія Панчишин, однак вона не поділилась жодними подробицями. Михайло Хома, фронтмен DZIDZIO, наразі не відреагував на смерть колеги.
Що відомо про стан здоров'я Лесика Турка?
У травні Лесик Турко переніс складну операцію на серці.
5 грудня 2024 року на концерті Наталії Бучинської, що проходив у Malevich Concert Arena, в Лесика раптово зупинилось серце.
Дружина співака, Ірина, розповідала, що в залі були медики, які вчасно надали першу медичну допомогу чоловіку, а швидка їхала довго. Лікарі намагалися завести серце Лесики. Потім приїхав реанімобіль, в якому продовжили боротися за його життя. В лікарні стан Турка не покращився.
Згодом Лесик прийшов до тями, але його стан залишався критичним. Співак упізнавав своїх рідних, але не пам'ятав, що сталося напередодні.
У січні він повернувся додому після реабілітації. 6 лютого Турко відвідав концерт пам'яті Кузьми Скрябіна у Львові й заспівав на сцені пісню "Маршрутка".
У червні журналістка Марія Панчишин повідомила, що Лесика насправді отруїли. Також вона зазначила, що організм співака не витримав такої дози токсичних речовин, тому почався стеноз аортального клапана. Турку потрібна була термінова операція, на яку відкрили збір коштів.