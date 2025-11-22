Досі не можу повірити, – ексучасник гурту DZIDZIO відреагував на смерть Лесика

Сьогодні вранці мережу сколихнула новина, що помер Лесик Турко – ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO. На смерть колеги вже відреагував Назарій Гук, більш відомий як Julik.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співака. Він опублікував чорно-біле фото Турка.

Важко підібрати потрібні слова. Ранок суботи почався зі стрічки новин і десятки повідомлень. На жаль, не втішних. Досі не можу повірити – шок. Помер Лесик. Співчуваю рідним, близьким і всім фанам. Непоправна втрата,

– написав Julik.

Julik відреагував на смерть Лесика Турка / Скриншот з інстаграму співака

Для довідки! Лесик Турко та Julik колись були учасниками гурту DZIDZIO. Останній виступав у колективі з 2012 до 2017 року. Після рішення покинути гурт співак почав розвивати сольну кар'єру.

Нагадаємо, що про смерть Лесика Турка сповістила журналістка Марія Панчишин, однак вона не поділилась жодними подробицями. Михайло Хома, фронтмен DZIDZIO, наразі не відреагував на смерть колеги.

Що відомо про стан здоров'я Лесика Турка?