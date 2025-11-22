До сих пор не могу поверить, – экс-участник группы DZIDZIO отреагировал на смерть Лесика

Сегодня утром сеть всколыхнула новость, что умер Лесик Турко – экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO. На смерть коллеги уже отреагировал Назарий Гук, более известный как Julik.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певца. Он опубликовал черно-белое фото Турка.

Трудно подобрать нужные слова. Утро субботы началось с ленты новостей и десятки сообщений. К сожалению, не утешительных. До сих пор не могу поверить – шок. Умер Лесик. Соболезную родным, близким и всем фанам. Невосполнимая потеря,

– написал Julik.

Julik отреагировал на смерть Лесика Турка / Скриншот из инстаграма певца

Для справки! Лесик Турко и Julik когда-то были участниками группы DZIDZIO. Последний выступал в коллективе с 2012 до 2017 года. После решения покинуть группу певец начал развивать сольную карьеру.

Напомним, что о смерти Лесика Турка сообщила журналистка Мария Панчишин, однако она не поделилась никакими подробностями. Михаил Хома, фронтмен DZIDZIO, пока не отреагировал на смерть коллеги.

Что известно о состоянии здоровья Лесика Турко?