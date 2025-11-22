До сих пор не могу поверить, – экс-участник группы DZIDZIO отреагировал на смерть Лесика
- Экс-участник группы DZIDZIO Лесик Турко умер.
- Julik выразил соболезнования родным, близким и фанатам, назвав смерть Лесика невосполнимой утратой.
Сегодня утром сеть всколыхнула новость, что умер Лесик Турко – экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO. На смерть коллеги уже отреагировал Назарий Гук, более известный как Julik.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певца. Он опубликовал черно-белое фото Турка.
Трудно подобрать нужные слова. Утро субботы началось с ленты новостей и десятки сообщений. К сожалению, не утешительных. До сих пор не могу поверить – шок. Умер Лесик. Соболезную родным, близким и всем фанам. Невосполнимая потеря,
– написал Julik.
Для справки! Лесик Турко и Julik когда-то были участниками группы DZIDZIO. Последний выступал в коллективе с 2012 до 2017 года. После решения покинуть группу певец начал развивать сольную карьеру.
Напомним, что о смерти Лесика Турка сообщила журналистка Мария Панчишин, однако она не поделилась никакими подробностями. Михаил Хома, фронтмен DZIDZIO, пока не отреагировал на смерть коллеги.
Что известно о состоянии здоровья Лесика Турко?
В мае Лесик Турко перенес сложную операцию на сердце.
5 декабря 2024 года на концерте Натальи Бучинской, проходившем в Malevich Concert Arena, у Лесика внезапно остановилось сердце.
Жена певца, Ирина, рассказывала, что в зале были медики, которые вовремя оказали первую медицинскую помощь мужу, а скорая ехала долго. Врачи пытались завести сердце Лесики. Затем приехал реанимобиль, в котором продолжили бороться за его жизнь. В больнице состояние Турка не улучшилось.
Впоследствии Лесик пришел в себя, но его состояние оставалось критическим. Певец узнавал своих родных, но не помнил, что произошло накануне.
В январе он вернулся домой после реабилитации. 6 февраля Турко посетил концерт памяти Кузьмы Скрябина во Львове и спел на сцене песню "Маршрутка".
В июне журналистка Мария Панчишин сообщила, что Лесика на самом деле отравили. Также она отметила, что организм певца не выдержал такой дозы токсичных веществ, поэтому начался стеноз аортального клапана. Турку нужна была срочная операция, на которую открыли сбор средств.