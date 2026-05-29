Автор хіта "Смарагдове небо" одружився: перші весільні фото DREVO

Відомий 24-річний співак DREVO одружився з Яною Рудник. Про це артист повідомив 29 травня.

Пара поділилася весільними фото на своїх сторінках в інстаграмі.

На весільних фотографіях Максим позував у чорному смокінгу, який поєднав з білою сорочкою, чорним метеликом і шкіряними туфлями зі шнурівкою в тон, які називають оксфорди.

DREVO у весільному костюмі / Фото з інстаграму співака

Яна одягнула світлу сукні з відкритими плечима, яка щільно підкреслювала фігуру та плавно розширювалася донизу. Образ доповнювала довга фата до підлоги з мереживною облямівкою по краях, що додавала ніжності та романтичності. Весільний букет дівчина обрала з білих півоній.

Дружина DREVO / Фото з її інстаграму

Під звуки гонга,

– написав DREVO у весільній публікації.

А його кохана лаконічно підписала світлини словом wife, що в перекладі означає "дружина".

Автор хіта "Смарагдове небо" одружився / Фото з інстаграму DREVO

Історія кохання DREVO та Яни Рудник

В одному з інтерв'ю Максим розповідав, що з коханою почав зустрічатися після того, як вона закінчила школу. При цьому вони знали одне одного ще раніше – обоє родом з міста Вараш Рівненської області.

Також відомо, що Яна навіть допомогла з творчістю: вона придумала перші рядки відомої пісні "Смарагдове небо" і надихнула артиста продовжити її.

9 лютого 2026 року дівчина показала обручку, тоді стало відомо, що пара заручилася.