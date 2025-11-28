У нього була коханка, – дружина Білоуса, якого звинувачують в насильстві, шокувала зізнанням
- Дружина Андрія Білоуса вважає звинувачення у насильстві проти нього помстою і заперечує його причетність до злочинів.
- Андрія Білоуса звинувачують у систематичному сексуальному насильстві з 2017 року. Він залишається під вартою до грудня 2025 року без можливості внести заставу.
Дружина режисера Андрія Білоуса, якого заарештували за підозрою у зґвалтуванні студенток, переконана, що звинувачення проти її чоловіка неправдиві.
Ірина Білоус вважає, що "це помста двох-трьох осіб, які психологічно накрутили інших". Вона в новому інтерв'ю пояснила, чому так вважає, і здивувала заявою про можливу коханку чоловіка. Пише 24 Канал з посиланням на інтернет-видання "Гордон".
Я Андрія добре знаю, ми у шлюбі 30 років. Бачила його у всіх станах, і я точно знаю, на що він здатен, а на що – ні. Скажу непопулярну річ: я припускаю, що 10 років тому у нього була коханка. Усяке було, і крутилися біля нього, і залицялися, і серед ночі дзвонили. Але щоб було насилля... Ну це маячня. Це просто помста у слушний момент,
– заявила дружина Андрія Білоуса.
Перед цим Ірина дала інтерв'ю "Сніданку з 1+1", де казала, що впевнена в тому, що режисер нікому не надсилав повідомлення інтимного характеру.
Вона припускає, що справа її чоловіка набула такого розголосу, що різні люди й організації почали використовувати її у власних інтересах.
Справа кожному стала по-своєму вигідною – громадським організаціям показати свою активність у цій справі й отримати гранти, хтось отримає емоції, хтось вигоду, хтось американське громадянство, а хтось – відчуття помсти за особисті образи,
– сказала Ірина Білоус.
Що відомо про справу Андрія Білоуса?
- За версією слідства, режисера підозрюють у тому, що з 2017 року він нібито систематично чинив сексуальне насильство щодо студенток.
- Правоохоронці висунули йому підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про повторні випадки зґвалтування, зґвалтування за участі кількох осіб або щодо неповнолітньої, а також сексуальне насильство, не пов’язане з проникненням у тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої.
- Напередодні Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і відправив колишнього директора Молодого театру під варту. Білоус залишатиметься в СІЗО до грудня 2025 року без можливості внести заставу.
- Режисер усі обвинувачення відкидає і називає справу "замовною кампанією", метою якої, за його словами, є знищення його як керівника успішного театру.