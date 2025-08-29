Дружина MONATIK зачарувала новим фото з наймолодшим сином
- Ірина Монатік опублікувала фото з наймолодшим сином Леоном, зроблене у ліфті.
- Обличчя Леона не видно на фото, його прикрили телефоном.
Співак MONATIK разом з дружиною Іриною виховує трьох синів: Платона, Данила і Леона. Днями жінка показала нове фото з наймолодшим хлопчиком.
Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Ірини. У коментарях під дописом MONATIK залишив емоджі сердечка.
Дивіться також Ти – все моє життя, – Монатік зворушливо звернувся до коханої й показав їхні рідкісні фото
Ірина сфотографувалась з наймолодшим сином у ліфті. Вона тримає Леона на руках і усміхається. Обличчя хлопчика не видно, адже жінка прикрила його телефоном. Поряд з ними стоїть чорна коляска.
З молодшим,
– коротко підписала фото Ірина.
Що відомо про народження третього сина MONATIK?
24 грудня 2024 року MONATIK повідомив, що втретє став батьком. Співак опублікував сімейну фотографію з дружиною і трьома синами.
Згодом артист розповів, що був присутній на пологах. Сім'я ухвалила рішення, що Ірина буде народжувати у бомбосховищі, адже напередодні Росія масовано обстріляла Київ.
Співак також пояснював, як обирав ім'я для третього сина: "Моя дружина – левиця. Лев за знаком зодіаку. Вона дуже цим пишається. Їй це дуже пасує. Я подумав, чого б тоді малого Леоном не назвати".