Співак MONATIK разом з дружиною Іриною виховує трьох синів: Платона, Данила і Леона. Днями жінка показала нове фото з наймолодшим хлопчиком.

Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Ірини. У коментарях під дописом MONATIK залишив емоджі сердечка.

Дивіться також Ти – все моє життя, – Монатік зворушливо звернувся до коханої й показав їхні рідкісні фото

Ірина сфотографувалась з наймолодшим сином у ліфті. Вона тримає Леона на руках і усміхається. Обличчя хлопчика не видно, адже жінка прикрила його телефоном. Поряд з ними стоїть чорна коляска.

З молодшим,

– коротко підписала фото Ірина.

Дружина MONATIK з сином / Фото з інстаграму Ірини

Що відомо про народження третього сина MONATIK?