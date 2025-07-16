Удова Ігоря Поклада розповіла про останню розмову з чоловіком та містику в його смерті

Удова українського композитора Ігоря Поклада відверто поділилась, якими були останні дні життя чоловіка. Вона пригадала, про що востаннє просив митець та як він напророчив свою смерть.

Світлана Поклад розповіла, що її чоловік передбачив свою смерть. Вона запам'ятала важливі слова, які Ігор Поклад сказав на початку року, пише Show 24 з посиланням на "Гордон".

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Композитор заявив, що це літо буде його останнім. Від зими 2025 року він почав готуватися до того, що піде з життя.

Тоді вже склав заповіт, де поховати, попросив зробити похорони не помпезними, попросив, щоб ніхто не плакав. Тобто він себе запрограмував – це факт. Не знаю, може, у таких творчих людей є, як кажуть, третє око. Я б у таке не повірила, але це реальна історія, він справді напророчив собі смерть,

– зауважила дружина Поклада.

Якою була остання розмова Ігоря Поклада з дружиною?

Удова Ігоря Поклада зізналась, що останнім часом композитор майже не говорив. Але вона добре запам'ятала момент, що стався за тиждень до його смерті.

"Він уже не міг якісь слова вимовляти, але я чую – гукає мене. Я зрозуміла, що він щось хоче, а вдома якраз подруги були. Я кажу йому: "Ти хочеш, ми тобі бенкет влаштуємо?" А він такий дивиться на мене й очима кліп-кліп. О, кажу: "Зараз!" Ми з дівчатами узяли столик, поставили біля ліжка, банан поклали, щось таке м'яке. Він поїв, попив і такий був задоволений!" – пригадала Світлана Валеріївна.



Ігор Поклад з дружиною / Фото з інстаграму Світлани Поклад

Містика у смерті Ігоря Поклада

Світлана Поклад також розповіла про містичний момент, що стався, коли композитор йшов з життя. Це сталося тоді, коли догоріла церковна свічка. Поряд з Ігорем Покладом був його помічник Саша, який доглядав за садом подружжя.

Наш Саша, який ще й пастор у церкві, постійно був біля чоловіка. Стояв усю ніч, молився постійно. А потім мені чогось здалося, що Ігорю важко, і я поставила церковну свічку поряд. Вона горить-горить, і, як тільки догоріла, Ігор глибоко вдихнув, і все... Містика якась, знаю, але так воно було,

– пригадала удова композитора.

Тоді Світлана Поклад почула вибухи. Раніше вона вже розповідала, що Ігор Поклад пішов з життя під час обстрілу.

"Ми вийшли із Сашею на вулицю, а над будинком "Шахед" один, другий, третій. Просто над нами. Їх почали збивати, один узагалі десь поряд, гул був страшний. Ігор справді пішов із життя під вибухи", – сказала вдова Ігоря Поклада.