Светлана Поклад рассказала, что ее муж предсказал свою смерть. Она запомнила важные слова, которые Игорь Поклад сказал в начале года, пишет Show 24 со ссылкой на "Гордон".

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Композитор заявил, что это лето будет его последним. С зимы 2025 года он начал готовиться к тому, что уйдет из жизни.

Тогда уже составил завещание, где похоронить, попросил сделать похороны не помпезными, попросил, чтобы никто не плакал. То есть он себя запрограммировал – это факт. Не знаю, может, у таких творческих людей есть, как говорят, третий глаз. Я бы в такое не поверила, но это реальная история, он действительно предсказал себе смерть,

– отметила жена Поклада.

Каким был последний разговор Игоря Поклада с женой?

Вдова Игоря Поклада призналась, что в последнее время композитор почти не говорил. Но она хорошо запомнила момент, произошедший за неделю до его смерти.

"Он уже не мог какие-то слова произносить, но я слышу – зовет меня. Я поняла, что он что-то хочет, а дома как раз подруги были. Я говорю ему: "Ты хочешь, мы тебе пир устроим?" А он такой смотрит на меня и глазами клип-клип. О, говорю: "Сейчас!" Мы с девушками взяли столик, поставили возле кровати, банан положили, что-то такое мягкое. Он поел, попил и такой был доволен!" – вспомнила Светлана Валерьевна.



Игорь Поклад с женой / Фото из инстаграма Светланы Поклад

Мистика в смерти Игоря Поклада

Светлана Поклад также рассказала о мистическом моменте, произошедшем, когда композитор уходил из жизни. Это произошло тогда, когда догорела церковная свеча. Рядом с Игорем Покладом был его помощник Саша, который ухаживал за садом супругов.

Наш Саша, который еще и пастор в церкви, постоянно был возле мужа. Стоял всю ночь, молился постоянно. А потом мне почему-то показалось, что Игорю тяжело, и я поставила церковную свечу рядом. Она горит-горит, и, как только догорела, Игорь глубоко вдохнул, и все... Мистика какая-то, знаю, но так оно было,

– вспомнила вдова композитора.

Тогда Светлана Поклад услышала взрывы. Ранее она уже рассказывала, что Игорь Поклад ушел из жизни во время обстрела.

"Мы вышли с Сашей на улицу, а над домом "Шахед" один, второй, третий. Прямо над нами. Их начали сбивать, один вообще где-то рядом, гул был страшный. Игорь действительно ушел из жизни под взрывы", – сказала вдова Игоря Поклада.