Моя любов, – дружина фронтмена гурту ADAM довела до сліз відео, присвяченим покійному чоловікові

9 грудня в останню путь провели 38-річного фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. На наступний день після похорону дружина артиста Олександра Норова поділилася зворушливим відео.

Шанувальники зазначили, що під час перегляду цього ролика навертаються сльози й тіло вкривається сиротами. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Саші Норової.

Вас також може зацікавити Чекала на сина 10 років: мама Михайла Клименка розчулила промовою на прощанні з ним

Відео складається з концертних кадрів, фрагментів кліпів і сімейних архівів, а на фоні звучить пісня ADAM "Лише для нас".

Моя любов. Міша, ти на завжди мій поет, я – на завжди твоя муза,

– написала Олександра під роликом.

Це відео змонтував кінопродюсер Артем Григорян. У коментарях під публікацією фани написали чимало коментарів, де відзначили, що ролик вийшов дуже атмосферний і подякували гурту ADAM за їхню музику.

"Прекрасне тепле відео. Такий хороший на дитячих кадрах і зовсім не змінився. Світла душа, добра людина. Важко змиритися з цією втратою";

"Мурахи по тілу";

"Важко дихати";

"Реву вже третій день поспіль. Ваша творчість буде жити вічно. Світла пам'ять".

Коментарі під відео Саші Норової / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що близькі Михайла Клименка відкрили банку, де кожен охочий може зробити донат, щоб підтримати його сім'ю. Про це написали на сторінці гурту ADAM.

Для довідки! Після смерті Михайла Клименка в нього залишилася дружина Олександра Норова, з якою вони були разом майже 18 років. У подружжя двоє спільних дітей – 15-річний син Марк і 10-річна донька Ніл.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?