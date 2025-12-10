Моя любовь, – жена фронтмена группы ADAM довела до слез видео, посвященным покойному мужу

9 декабря в последний путь провели 38-летнего фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. На следующий день после похорон жена артиста Александра Норова поделилась трогательным видео.

Поклонники отметили, что во время просмотра этого ролика наворачиваются слезы и тело покрывается сиротами. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Саши Норовой.

Вас также может заинтересовать Ждала сына 10 лет: мама Михаила Клименко растрогала речью на прощании с ним

Видео состоит из концертных кадров, фрагментов клипов и семейных архивов, а на фоне звучит песня ADAM "Только для нас".

Моя любовь. Миша, ты на всегда мой поэт, я – на всегда твоя муза,

– написала Александра под роликом.

Это видео смонтировал кинопродюсер Артем Григорян. В комментариях под публикацией фаны написали немало комментариев, где отметили, что ролик получился очень атмосферный и поблагодарили группу ADAM за их музыку.

"Прекрасное теплое видео. Такой хороший на детских кадрах и совсем не изменился. Светлая душа, добрый человек. Трудно смириться с этой потерей";

"Мурашки по телу";

"Тяжело дышать";

"Реву уже третий день подряд. Ваше творчество будет жить вечно. Светлая память".

Комментарии под видео Саши Норовой / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что близкие Михаила Клименко открыли банк, где каждый желающий может сделать донат, чтобы поддержать его семью. Об этом написали на странице группы ADAM.

Для справки! После смерти Михаила Клименко у него осталась жена Александра Норова, с которой они были вместе почти 18 лет. У супругов двое общих детей – 15-летний сын Марк и 10-летняя дочь Нил.

Что известно о смерти Михаила Клименко?