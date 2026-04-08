Підборіддя мрії, – Катерина Репяхова похвалилась результатами пластики на нових фото

Дружина Віктора Павліка позитивно ставиться до пластичних операцій та вже кілька разів наважувалась на хірургічні втручання. Один з останніх випадків був невдалим, тож Катерина знову наважилась на втручання і готова поділитися результатом.

Катерина Репяхова опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі світлини з нової зйомки. Блогерка здивувала фотосесією у стильному образі.

Дружина Віктора Павліка зізналась, що з нетерпінням чекала на можливість поділитися цими кадрами. Зараз вона задоволена тим, якою бачить себе у дзеркалі.

Підборіддя моєї мрії,

– висловилась блогерка у підписі до фото.



Катерина Репяхова / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина позувала перед камерою у шкіряному чорному пальті, чорних колготках та замшевих туфлях на підборах з гострим носком. Її образ доповнювали масивні золоті сережки та стильна зачіска з ефектом мокрого волосся, що було вкладене назад.

Що відомо про пластику підборіддя Катерини Репяхової?

Навесні 2025 року дружина Віктора Павліка наважилась на ментопластику – зміни форми підборіддя. Однак результат її зовсім не задовольнив. Тож Катерина постала перед рішенням – взагалі видалити старий імплант, або ж вставити новий.

У день операції Репяхова побачила, який вигляд має новий імплант, тому змінила свою думку та вирішила змінити старий на нього. До операції підійшли комплексно: зробили ліпофілінг та ліпосакцію (попрацювали з ямкою і другим підборіддям).



Катерина Репяхова після 1 та 2 операції на підборідді / Фото з інстаграм-сторіз

Це була 4 пластична операція Катерини – і цього разу вона задоволена результатом. Після цього Репяхова казала, що наразі не планує нічого у собі змінювати.