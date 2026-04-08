Фотографії та відео з сином SLAVIA опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

SLAVIA поділилась світлинами, на яких Лев зображений один, а також з батьками. На відео помітно, що син співачки – доволі активний хлопчик і потрохи намагається ходити.

Сьогодні синочку 10 місяців! Наш Левчик дуже активний, має 2 нижні зубчики, а верхні вже виглядають і скоро з'являться. Ще не ходить сам, але впевнено крокує біля опори. Перші самостійні кроки вже зовсім близько! Любимо тебе безмежно, наш маленький досліднику,
– написала SLAVIA.

Реакція мережі

У коментарях під дописом користувачі пишуть приємні слова та побажання синові SLAVIA. Дехто зазначає, що Лев схожий на батька – бізнесмена Андрія Павлюка.

  • "Який він красунчик".
  • Клас, коли посміхається, то дуже на татка схожий".
  • "Вітання красунчику і вам, батькам. Любо дивитися на вас".
  • "Славочко, хай росте здоровий і щасливий".
  • "Ох, малий татусь. Подібний на тата".

Реакція мережі на фото та відео з сином SLAVIA / скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, що Андрій Павлюк освідчився SLAVIA через Дію у свій день народження. Вони одружилися 7 червня 2025 року. Закохані зареєстрували шлюб у відділі ДРАЦСу в Житомирські області.

Зазначимо, що в інтерв'ю "Коротко про" співачка зізнавалась, що не хоче весілля.

Коли SLAVIA народила сина?

  • SLAVIA вперше стала мамою 8 червня 2025 року, на свято Трійці.

  • Співачка народила сина у Житомирському обласному перинатальному центрі. Андрій Павлюк був присутній на пологах дружини.

  • Лев народився вагою понад 3 кілограми та зростом 52 сантиметри.

  • Цікаво, що чоловік SLAVIA хотів назвати сина Атласом, але подружжя все-таки обрало ім'я, яке пропонувала співачка.