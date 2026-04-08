Камінг-аут Зої Мозгової свого часу наробив шуму у соціальних мережах. Але родина відреагувала зі спокоєм та прийняттям. Про це Девід Аксельрод розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.

Співак зауважив, що Зою завжди підтримувала сім'я. Можливо, завдяки цьому вона й наважилась зробити заяву про свою орієнтацію в публічному просторі.

Ми поставилися до її заяви абсолютно нормально. Навіть не знаю, як краще пояснити… Для нас це не стало чимось таким, що потребує реакції чи обговорення з драмою. Це її життя і її вибір. Найголовніше – підтримка. Якщо людина наважується на такий крок, значить вона відчуває, що має за спиною опору, що її рідні це приймуть,

– сказав Девід Аксельрод.

Артист додав, що прийняття у сім'ї – це дуже важливо. Тому на зізнання Зої вони відреагували з розумінням.

"Якщо людина хоче бути собою і говорити про це чесно, то найкраще, що можна зробити, – це просто підтримати", – підсумував Аксельрод.

Зазначимо, Олександр Пономарьов, який удочерив Зою, сприйняв її відвертість не так однозначно. В коментарі "ЖВЛ" він казав, що для нього це "некомфортна історія", але зазначив, що у кожного свій шлях.

