Подробицями Аксельрод поділився в інтерв'ю OBOZ.UA. Журналістка видання поспілкувалася з ним за лаштунками концерту пам'яті композитора Миколи Мозгового.

Девід Аксельрод майже не з'являється в інформаційному просторі. Співак пояснив, що у нього змінилися пріоритети.

Мова не про кар'єру і не про медійну присутність, а про значно базовіші речі – щоб ми вистояли й перемогли,

– зазначив він.

Аксельрод розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення займався благодійним фондом, служив у ТрО, а зараз долучився до лав Національної гвардії України.

Співак підкреслив, що добровільно долучитися до війська – це було його свідоме рішення. Водночас Девід додав, що пройшов складний шлях.

На одному з виїздів отримав травму – далі операція, потім ще одна. Саме в той період завершився контракт із ТрО, і постало питання: що далі? Я фактично на рік випав з активної служби – операції, реабілітація, поступове повернення у форму. Але коли відновився – повернувся знову до служби – вже в Нацгвардію,

– поділився Аксельрод.

Нагадаємо, торік у коментарі ТСН дружина Девіда Аксельрода, продюсерка Олена Мозгова, розповіла, що у 2022 році, під час служби в ТрО, чоловік травмував коліно.

У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре. Травму дістав під час служби 2022 року, але до того це коліно вже оперували, воно було не в порядку, він просто на нього невдало приземлився,

– повідомила Мозгова.

Що відомо про Девіда Аксельрода?