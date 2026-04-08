Подробностями Аксельрод поделился в интервью OBOZ.UA. Журналистка издания пообщалась с ним за кулисами концерта памяти композитора Николая Мозгового.
Читайте также Ждут и гордятся: 7 известных украинок, чьи мужья служат в ВСУ
Дэвид Аксельрод почти не появляется в информационном пространстве. Певец объяснил, что у него изменились приоритеты.
Речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о значительно более базовых вещах – чтобы мы выстояли и победили,
– отметил он.
Аксельрод рассказал, что с первых дней полномасштабного вторжения занимался благотворительным фондом, служил в ТрО, а сейчас присоединился к рядам Национальной гвардии Украины.
Певец подчеркнул, что добровольно присоединиться к войску – это было его сознательное решение. В то же время Дэвид добавил, что прошел сложный путь.
На одном из выездов получил травму – дальше операция, потом еще одна. Именно в тот период завершился контракт с ТрО, и встал вопрос: что дальше? Я фактически на год выпал из активной службы – операции, реабилитация, постепенное возвращение в форму. Но когда восстановился – вернулся снова к службе – уже в Нацгвардию,
– поделился Аксельрод.
Напомним, в прошлом году в комментарии ТСН жена Дэвида Аксельрода, продюсер Елена Мозговая, рассказала, что в 2022 году, во время службы в ТрО, муж травмировал колено.
У него сейчас реабилитация после операции. Он был в ТрО, он служил, собственно, на фоне этой всей истории он травмировал и до того травмированное колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо. Травму получил во время службы 2022 года, но до того это колено уже оперировали, оно было не в порядке, он просто на него неудачно приземлился,
– сообщила Мозговая.
Что известно о Дэвиде Аксельроде?
Дэвид Аксельрод участвовал в программе "Караоке на майдане", победил и попал в шоу "Шанс".
Также был участником талант-шоу "X-Фактор". Он попал в команду Сергея Соседова и прошел в финал.
Впоследствии Дэвид пошел на "Танцы со звездами". Его партнершей стала Ирина Лещенко. Пара заняла 3 место.
Кроме того, Аксельрод выступал на "Голосе страны" – он был в команде Тины Кароль.
Певец трижды боролся за право представлять Украину на Евровидении.
Вместе с Еленой Мозговой воспитывает дочь Соломию.