Подробностями Аксельрод поделился в интервью OBOZ.UA. Журналистка издания пообщалась с ним за кулисами концерта памяти композитора Николая Мозгового.

Дэвид Аксельрод почти не появляется в информационном пространстве. Певец объяснил, что у него изменились приоритеты.

Речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о значительно более базовых вещах – чтобы мы выстояли и победили,

– отметил он.

Аксельрод рассказал, что с первых дней полномасштабного вторжения занимался благотворительным фондом, служил в ТрО, а сейчас присоединился к рядам Национальной гвардии Украины.

Певец подчеркнул, что добровольно присоединиться к войску – это было его сознательное решение. В то же время Дэвид добавил, что прошел сложный путь.

На одном из выездов получил травму – дальше операция, потом еще одна. Именно в тот период завершился контракт с ТрО, и встал вопрос: что дальше? Я фактически на год выпал из активной службы – операции, реабилитация, постепенное возвращение в форму. Но когда восстановился – вернулся снова к службе – уже в Нацгвардию,

– поделился Аксельрод.

Напомним, в прошлом году в комментарии ТСН жена Дэвида Аксельрода, продюсер Елена Мозговая, рассказала, что в 2022 году, во время службы в ТрО, муж травмировал колено.

У него сейчас реабилитация после операции. Он был в ТрО, он служил, собственно, на фоне этой всей истории он травмировал и до того травмированное колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо. Травму получил во время службы 2022 года, но до того это колено уже оперировали, оно было не в порядке, он просто на него неудачно приземлился,

– сообщила Мозговая.

Что известно о Дэвиде Аксельроде?