Каминг-аут Зои Мозговой в свое время наделал шума в социальных сетях. Но семья отреагировала со спокойствием и принятием. Об этом Дэвид Аксельрод рассказал в интервью OBOZ.UA.

Смотрите также Звезда "X-Фактора" Дэвид Аксельрод вернулся к службе после реабилитации

Певец отметил, что Зою всегда поддерживала семья. Возможно, благодаря этому она и решилась сделать заявление о своей ориентации в публичном пространстве.

Мы отнеслись к ее заявлению абсолютно нормально. Даже не знаю, как лучше объяснить... Для нас это не стало чем-то таким, требующим реакции или обсуждения с драмой. Это ее жизнь и ее выбор. Самое главное – поддержка. Если человек решается на такой шаг, значит он чувствует, что имеет за спиной опору, что его родные это примут,

– сказал Дэвид Аксельрод.

Артист добавил, что принятие в семье – это очень важно. Поэтому на признание Зои они отреагировали с пониманием.

"Если человек хочет быть собой и говорить об этом честно, то лучшее, что можно сделать, – это просто поддержать", – подытожил Аксельрод.

Отметим, Александр Пономарев, который удочерил Зою, воспринял ее откровенность не так однозначно. В комментарии "ЖВЛ" он говорил, что для него это "некомфортная история", но отметил, что у каждого свой путь.

