Це не аутизм, – дружина Віктора Павліка відверто розповіла про рідкісний розлад у сина

Блогерка Катерина Репяхова зізналась, що в її сина – нейрогенетичний розлад. Вона детальніше розповіла про діагноз, що він означає та які прогнози лікарів.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова виховують 3-річного сина Михайлика, у якого діагностували нейрогенетичний розлад. Блогерка зізналась, що чітко знає діагноз, однак не озвучуватиме його в мережі. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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У нашого сина – рідкісний нейрогенетичний розлад. Це не аутизм, суть – зовсім інша. Він дуже рідкісний, в Україні з таким діагнозом приблизно людей 50. Це порушення на рівні передачі сигналів у мозку, яке не видно без глибокої генетичної діагностики. На жаль, в Україні таких дітей може бути значно більше, ніж ми думаємо,

– поділилась Катерина Репяхова.

Блогерка розповіла, що зараз генетичні дослідження не так розвинуті та дорого коштують, тому в Україні дітей з таким діагнозом може бути значно більше. У світі вже досліджують ліки, які можуть допомогти, однак вони ще не доступні.

За словами Катерини, прогнози лікарів – хороші. Михайлик проходить корекцію – різноманітні розвивальні заняття, які допомагають малюку досягати успіхів. Він з 2 років ходить до садка та "повністю в системі".

"У цьому нейрогенетичному розладі один із рецепторів у мозку працює повільніше, ніж потрібно. Через це мозок складніше сприймає та обробляє інформацію. Це не хвороба, а інший спосіб розвитку – з емоціями, збереженими інтелектуальними здібностями, творчим мисленням і потенціалом, який потребує трохи більше часу та зусиль, але ніяк не менший за інших", – додала Катерина Репяхова.

Катерина Репяхова про розлад сина / Фото з інстаграм-сторіз Катерини Репяхової

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова розповідала, що у сина не виявили спадкових захворювань. Затримку в психомовному розвитку малюка могли спричинити зміни в гені, що відбулися під час вагітності.