Справжнє ім'я Дяді Жори – Вадим Мичковський. Колись він розпочинав кар'єру з КВК, а сьогодні є впізнаваним обличчям на телебаченні й бажаним гостем на різних заходах.

Народився артист у Хмельницькому у 1975 році. Здобув юридичну освіту й навіть три роки пропрацював юрисконсультом у банку. Та ще у студентські роки чоловік собі знайшов справжнє захоплення – КВК. Став капітаном команди "Три товстуни". Цікаво, що тоді Дядя Жора виступав на одній сцені з чинним головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Як розвивалась кар'єра гумориста, що відомо про особисте життя та де він зараз, читайте у матеріалі Show24.

Шлях до популярності

У 1993 році комік відкрив у Хмельницькому піцерію під назвою "Три товстуни". Згодом підприємницька діяльність почала розширюватись до кафе, газети оголошень, продуктового магазину та рекламного агентства.

Через три роки відкрив івент-агентство "Дядя Жора Company", яке існує до сьогодні.

Івент-агентство Дяді Жори / Скриншот із сайту

На сайті є можливість замовити собі на церемонію чи будь-який інший захід артистів українського шоубізнесу, гумористів, шоубалет, фотографів і не тільки.

Івент-агентство Дяді Жори / Скриншот із сайту

У 2006 році чоловік переїхав до Києва й почав працювати над медійною кар'єрою. До прикладу, Дядя Жора є колишнім резидентом "COMEDY CLUB Україна", а також учасником багатьох інших проєктів: "Анекдоти з Дядей Жорою", "Пацики", зірковий гість у "Лізі сміху", озвучував комедію "Нові пригоди Аладіна", "Бігуді шоу", "Погода з Дядьою Жорою" тощо.

Окрім того, що чоловіка знають як коміка, він ще й співак. До сьогодні артист випускає треки, та й загалом у нього є декілька відеоробіт на свої пісні.

Дядя Жора – "Пиво": дивіться відео онлайнʼ

Особисте життя

У 2001 році шоумен одружився з жінкою, на ім'я Наталія. До сьогодні подружжя перебуває у міцному союзі, а Дядя Жора полюбляє публікувати щасливі фото з дружиною. Наталія – професійний тренер та експерт зі здорового способу життя.

Дядя Жора з дружиною / Фото з інстаграму

Сьогодні пара виховує трьох доньок – Уляну, Устину та Аміну.

Дядя Жора з родиною / Фото з інстаграму

Відомо, що Уляна вже закінчила виш і працює візажистом. Середня донька закінчила школу, а наймолодша, яка народилась у 2017 році, навчається у початковій школі.

Де зараз Дядя Жора і чим він займається?

З початком великої війни шоумен почав займатись волонтерством й допомагав ЗСУ. Згодом разом із дружиною заснували благодійний фонд "Центр Добра".

Благодійний фонд Дяді Жори та його дружини / Скриншот з інстаграму

Під час війни ведучий відкрив сімейний бізнес – цех напівфабрикатів. Значна сума родинного бюджету йде на розвиток підприємства.

Часто Дядя Жора публікує смішні відео у соцмережах, а також не забуває ділитись контентом, який відзняв під час проведення весілля чи будь-якої інші події.

