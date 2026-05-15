Джамала пояснила, хто може скласти найбільшу конкуренцію LELÉKA на Євробаченні-2026

Джамала відверто зізналася, кого вважає найсильнішими конкурентами LELÉKA на Євробаченні-2026. За словами артистки, цьогоріч у конкурсі чимало гідних суперників.

Зокрема, вона зазначила, що другий півфінал, на її думку, виявився значно потужнішим за перший. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Джамала назвала імена справді сильних конкурентів представниці України.

Хто складе гідну конкруренцію LELÉKA у фіналі Євробачення-2026?

Джамала пояснила, що другий півфінал справді виявився дуже потужним, тож вона вже помітила чимало гідних конкурентів української представниці LELÉKA.

Зокрема, співачка назвала таких суперників: Францію – 17-річну виконавицю Monroe з піснею Regarde, Австралію – Дельта Гудрем з треком Eclipse та Болгарію – Dara з піснею Bangaranga.

За словами артистки, справжня особливість Євробачення-2026 полягає в тому, що ніколи не можна передбачити, хто саме стане переможцем. Глядачів може зачепити що завгодно: пісня, енергетика, вокал або харизма артиста. Тому зараз прогнозувати переможця доволі складно, хоча серед учасників уже є справді сильні представники.

Хто з другого півфіналу пройшов далі?

Уже 14 травня відбувся другий півфінал Євробачення-2026. А вже 16 травня глядачі побачать гранд-фінал, у якому на сцену вийдуть представники різних країн, аби поборотися за перемогу та підкорити публіку своїми виступами.

Із другого півфіналу до фіналу впевнено пройшли такі учасники:

Болгарія: DARA – Bangaranga

Україна: Leleka – Ridnym

Норвегія: Jonas Lovv – YA YA YA YA YA YA

Австралія: Delta Goodrem – Eclipse

Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Мальта: Aidan – Bella

Кіпр: Antigoni – JALLA

Албанія: Alis – Nân

Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Чехія: Daniel Zizka – Crossroads

Уже за лічені дні вони представлять свої країни на сцені гранд-фіналу Євробачення-2026.