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Show24 Українські зірки Вперше з трьома дітьми: Джамала показала, як відпочиває за кордоном
29 липня, 10:59
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Вперше з трьома дітьми: Джамала показала, як відпочиває за кордоном

Софія Хомишин
Основні тези
  • Джамала вирушила на відпочинок з трьома синами.
  • Вона вже поділилась яскравими світлинами з відпустки.

Українська співачка Джамала поділилась радісною новиною – вона нарешті "вирвалась" на відпочинок. У відпустку артистка відправилась разом зі своїми дітьми.

Як відомо, вона є багатодітною мамою і виховує трьох синів: 1-річного Аліма, 5-річного Селіма та 7-річного Еміра. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Джамали. 

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Так, співачка зізнається: хоч відпустка з дітьми – ще той виклик, вона щаслива, що вдалося приділити час собі.

Відпочинок з дітьми – це 24/7 відпочинок для дітей. А я – урвала собі кілька моментів і тому радію,
– написала артистка у соцмережах. 

Крім того, вона показала кадри з відпустки за кордоном. На цих світлинах можна побачити Джа, яка купається на сапах, позує на тлі моря й прогулюється вулицями. У серії фото також є знімки дітей та селфі Джамали зі своєю старшою сестрою Евеліною. 

Судячи з фото та хештегів, співачка, ймовірно, проводить відпустку на грецьких островах.

Хто ще з українських зірок відправився на відпочинок? 