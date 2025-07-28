Українські зірки Євробачення поділилися думками з цього приводу та зізналися, кого бачать наступним представником нашої країни на конкурсі. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Євробачення Україна.

До слова Світлана Тарабарова відверто зізналася, чи планує знову піти на Євробачення

Олена Тополя, яка представляла Україну на Євробаченні у 2010 році та посіла 10 місце з піснею Sweet People, не планує повертатися на конкурс. Але хотіла б, щоб країну представила артистка.

Це має бути, я думаю, співачка. Потужна, з характером, з потужною піснею і з сенсом. Усе, як у мене було, але я не поїду,

– вважає Олена Тополя.

KHAYAT, який був одним з лідерів у Нацвідборі-2025, зізнався, що може знову прийти на відбір. Він не готовий остаточно говорити про повернення чи відмову, адже все залежить від пісні.

Катерина Павленко, яка представила сольний проєкт Monokate, не впевнена, що хоче повернутися на Національний відбір, бо тепер вона змінила свій напрям музики. Та співачка поділилась, хто б міг бути гідним представником.

Класний артист. Треба дивитись, бо це ж залежить від багатьох факторів. По-перше, від готовності людини, по-друге, від пісні. Є у нас яскраві імена, які кожного року з'являються все більше і більше, але комусь не вистачає досвіду,

– зазначила Павленко.

Фіналіст Нацвідбору-2024 DREVO назвав чітке ім'я зірки, яка могла б знову запалити Євробачення. На його думку, це Jerry Heil.

Раніше Klavdia Petrivna відповіла, чи планує брати участь у Нацвідборі на Євробачення. Вона зізналась, що наразі не мріяла про це, однак співачка не виключає такої можливості в майбутньому.