Завжди виходимо у гранд-фінал, – Джамала не стримала емоцій після виступу LELÉKA на Євробаченні

Джамала сьогодні, як ніхто інший, розуміє та підтримує українську представницю LELÉKA. Десять років тому співачка так само виходила на сцену Євробачення з українським прапором.

Сьогодні ж вона, як і вся країна, хвилюється за українську виконавицю за лаштунками. Джамала вже поділилася першими коментарями про виступ LELÉKA в коментарі 24 Каналу.

До теми "Слава Україні" пролунало зі сцени: емоційний виступ LELÉKA у фіналі Євробачення-2026

Що сказала Джамала про виступ LELÉKA у фіналі Євробачення-2026?

Виступ LELÉKA викликав неймовірні емоції у всієї країни. За словами Джамали, номер вийшов надзвичайно чуттєвим: вдалося все – і постановка, і потужний вокал, і складний вокалізм, через який хвилювалися українці.

Джамала також зазначила, що під час виступу відчувала велике хвилювання та водночас надію. Вона наголосила, що чудово розуміє, наскільки складно представляти країну на такому масштабному конкурсі, адже сама проходила цей шлях.

Можливо, інші країни навіть не усвідомлюють, у яких умовах ми готуємося, з яким настроєм приходимо на конкурс і на всі репетиції. Тому що ми не можемо відокремити себе від усього, що відбувається. Це не якийсь "екск'юз" і не привід говорити про особливі умови для нас. Ми працюємо в особливих умовах. І завжди виходимо у гранд-фінал, попри все, – сяючи,

– пояснила артистка.

За словами артистки, українським представникам часто доводиться виступати в непростих умовах і з особливою відповідальністю, однак саме це загартовує та змушує рухатися вперед.

Як LELÉKA виступила у фіналі Євробачення-2026?

Українська представниця LELÉKA виступила сьомою у гранд-фіналі Євробачення-2026. Виконавиця блискуче виконала пісню Ridnym та вразила глядачів потужним вокалом, чуттєвим номером і неймовірною постановкою, над якою працював Ілля Дуцик.

Вдалося все. Зокрема, складний і тривалий вокалізм, який став кульмінацією номера, також прозвучав бездоганно. Тож українці з полегшенням видихнули та вкотре переконалися, що не помилилися у своєму виборі.

Євробачення-2026 – Україна: LELÉKA – Ridnym : дивіться відео онлайн

LELÉKA гідно представила Україну на міжнародній сцені, тож тепер залишається лише тримати кулачки за достойний результат після голосування.