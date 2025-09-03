Укр Рус
3 вересня, 15:38
2

Джамала замінила Тіну Кароль на Нацвідборі-2026: як відреагувала попдіва

Софія Хомишин
Основні тези
  • Джамала була призначена музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026, замінивши Тіну Кароль.
  • Тіна Кароль привітала Джамалу.

Україна поступово готується до участі в Євробаченні-2026. Відтак, стало відоме ім'я музичної продюсерки Нацвідбору-2026. Цю роль виконуватиме Джамала, яка перемогла в міжнародному пісенному конкурсі у 2016 році.

Новину вже прокоментувала Тіна Кароль, яка торік була музичною продюсеркою Нацвідбору.  Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку співачки. 

Так, Тіна Кароль поширила допис, де зазначила, що мала честь бути продюсеркою Нацвідбору-2025 і привітала колегу Джамалу, яка цьогоріч виконуватиме цю роль.


Тіна Кароль прокоментувала призначення Джамали на посаду музичної продюсерки Нацвідбору-2026 / Скриншот з фейсбука

Для довідки! Перед Тіною Кароль та Джамалю два роки поспіль музичним продюсером Національного відбору був соліст проєкту Pianoбой Дмитро Шуров.

Що відомо про Євробачення-2026? 

  • Україна увійде до числа тих, хто боротиметься за перемогу в міжнародному пісенному конкурсі. Переможця Нацвідбору оберуть в лютому 2026 року, а поки кожен охочий артист може подати свою заявку на участь в конкурсі. Зробити це можна до 27 жовтня 2025 року.
  • Євробачення-2026 проходитиме у Відні на арені Wiener Stadthalle. Перший півфінал заплановано на 12 травня, другий – на 14 травня, а гранд-фінал має відбутися 16 травня. 