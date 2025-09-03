Украина постепенно готовится к участию в Евровидении-2026. Поэтому, стало известно имя музыкального продюсера Нацотбора-2026. Эту роль будет выполнять Джамала, которая победила в международном песенном конкурсе в 2016 году.

Новость уже прокомментировала Тина Кароль, которая в прошлом году была музыкальным продюсером Нацотбора. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу певицы.

Так, Тина Кароль распространила пост, где отметила, что имела честь быть продюсером Нацотбора-2025 и поздравила коллегу Джамалу, которая в этом году будет выполнять эту роль.



Тина Кароль прокомментировала назначение Джамалы на должность музыкального продюсера Нацотбора-2026 / Скриншот с фейсбука

Для справки! Перед Тиной Кароль и Джамалой два года подряд музыкальным продюсером Национального отбора был солист проекта Ріапобой Дмитрий Шуров.

Что известно о Евровидении-2026?