Джамала днями впала зі сцени. Співачка звернулась за допомогою до фахівців.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Джамали. Вона вийшла до прихильників в сториз.

Джамала впала зі сцени у суботу, 27 вересня. Іншими подробицями інциденту вона не поділилась. Учора співачка відвідала центр краси та оздоровлення, де отримала необхідну допомогу.

Коротше я вчора (27 вересня – Show 24) жорстко впала зі сцени. Не питайте. Добре, що в мене є друзі. Олю, дякую, ти мене врятувала, твої фахівці – топ! Стегно на місці, та ще й погладили, як котика,

– поділилась Джамала.

Джамала впала зі сцени / Скриншот з інстаграму співачки

До речі! У березні під час концерту у Полтаві Наталія Могилевська впала зі сцени, коли виконувала пісню "Я танцювала". Відео моменту співачка поширила у своєму акаунті у тіктоці.

Хто ще з зірок нещодавно впав зі сцени?