Стегно на місці, – Джамала "жорстко" впала зі сцени
- Джамала впала зі сцени 27 вересня і звернулась за допомогою до фахівців.
- Співачка отримала допомогу в центрі краси та оздоровлення.
Джамала днями впала зі сцени. Співачка звернулась за допомогою до фахівців.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Джамали. Вона вийшла до прихильників в сториз.
Не пропустіть Джамала замінила Тіну Кароль на Нацвідборі-2026: як відреагувала попдіва
Джамала впала зі сцени у суботу, 27 вересня. Іншими подробицями інциденту вона не поділилась. Учора співачка відвідала центр краси та оздоровлення, де отримала необхідну допомогу.
Коротше я вчора (27 вересня – Show 24) жорстко впала зі сцени. Не питайте. Добре, що в мене є друзі. Олю, дякую, ти мене врятувала, твої фахівці – топ! Стегно на місці, та ще й погладили, як котика,
– поділилась Джамала.
До речі! У березні під час концерту у Полтаві Наталія Могилевська впала зі сцени, коли виконувала пісню "Я танцювала". Відео моменту співачка поширила у своєму акаунті у тіктоці.
Хто ще з зірок нещодавно впав зі сцени?
Нагадаємо, 2 вересня МУАЯД упав зі сцени під час концерту в Одесі. Співак виступав з нагоди Дня міста.
Хлопець перечепився і впав зі сцени, коли виконував пісню "Дарма".
"Пісня "Дарма" тепер для мене історична. Я співав її й тут… На словах "Та я живу, ніби все в мене нормально" я злетів зі сцени. Летів кілька метрів униз. Прямо так, як у кіно!", – розповів МУАЯД.
Зауважимо, що хлопець повівся професійно і продовжив співати.