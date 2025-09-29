Джамала на днях упала со сцены. Певица обратилась за помощью к специалистам.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Джамалы. Она вышла к поклонникам в сториз.

Джамала упала со сцены в субботу, 27 сентября. Другими подробностями инцидента она не поделилась. Вчера певица посетила центр красоты и оздоровления, где получила необходимую помощь.

Короче я вчера (27 сентября – Show 24) жестко упала со сцены. Не спрашивайте. Хорошо, что у меня есть друзья. Оля, спасибо, ты меня спасла, твои специалисты – топ! Бедро на месте, да еще и погладили, как котика,

– поделилась Джамала.

Джамала упала со сцены / Скриншот из инстаграма певицы

Кстати! В марте во время концерта в Полтаве Наталья Могилевская упала со сцены, когда исполняла песню "Я танцевала". Видео момента певица распространила в своем аккаунте в тиктоке.

