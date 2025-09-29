Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Джамалы. Она вышла к поклонникам в сториз.
Джамала упала со сцены в субботу, 27 сентября. Другими подробностями инцидента она не поделилась. Вчера певица посетила центр красоты и оздоровления, где получила необходимую помощь.
Короче я вчера (27 сентября – Show 24) жестко упала со сцены. Не спрашивайте. Хорошо, что у меня есть друзья. Оля, спасибо, ты меня спасла, твои специалисты – топ! Бедро на месте, да еще и погладили, как котика,
– поделилась Джамала.
Джамала упала со сцены / Скриншот из инстаграма певицы
Кстати! В марте во время концерта в Полтаве Наталья Могилевская упала со сцены, когда исполняла песню "Я танцевала". Видео момента певица распространила в своем аккаунте в тиктоке.
Кто еще из звезд недавно упал со сцены?
Напомним, 2 сентября МУАЯД упал со сцены во время концерта в Одессе. Певец выступал по случаю Дня города.
Парень споткнулся и упал со сцены, когда исполнял песню "Дарма".
"Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее и тут... На словах "Да я живу, будто все у меня нормально" я слетел со сцены. Летел несколько метров вниз. Прямо так, как в кино!", – рассказал МУАЯД.
Заметим, что парень повел себя профессионально и продолжил петь.