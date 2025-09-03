МУАЯД уже вышел на связь к поклонникам. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм.

МУАЯД выступал в Одессе на улице Дерибасовская по случаю Дня города. На видео видно, как во время исполнения песни "Дарма" певец споткнулся, упал со сцены и "полетел" прямо к зрителям.

Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее и здесь... На словах "Та я живу, будто все у меня нормально" я слетел со сцены. Летел несколько метров вниз. Прямо так, как в кино!,

– рассказал он.

Несмотря на инцидент, МУАЯД продолжил петь. Он отметил, что от падения никто не застрахован, и считает ситуацию, которая произошла во время выступления, забавной. Певец также поблагодарил Одессу за поддержку.

Говорят, когда "звезда" падает, надо загадывать желание. Мое желание сегодня простое: больше мирных дней для всех нас,

– поделился МУАЯД.

Реакция сети

"Ого! МУАЯД, ну ты красавчик – настоящий профессионал: упал, встал и пошел дальше петь! Сцена просто не выдержала твоей бешеной энергии".

"Главное, что цел. Жду других твоих взлетов, но не физических".

"Так могут только профи".

"Хорошо, что обошлось. Я волновалась за тебя".

"Так закаляются бриллианты", – написал Влад Дарвин.

