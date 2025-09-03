МУАЯД уже вышел на связь к поклонникам. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм.
МУАЯД выступал в Одессе на улице Дерибасовская по случаю Дня города. На видео видно, как во время исполнения песни "Дарма" певец споткнулся, упал со сцены и "полетел" прямо к зрителям.
Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее и здесь... На словах "Та я живу, будто все у меня нормально" я слетел со сцены. Летел несколько метров вниз. Прямо так, как в кино!,
– рассказал он.
Несмотря на инцидент, МУАЯД продолжил петь. Он отметил, что от падения никто не застрахован, и считает ситуацию, которая произошла во время выступления, забавной. Певец также поблагодарил Одессу за поддержку.
Говорят, когда "звезда" падает, надо загадывать желание. Мое желание сегодня простое: больше мирных дней для всех нас,
– поделился МУАЯД.
Реакция сети
- "Ого! МУАЯД, ну ты красавчик – настоящий профессионал: упал, встал и пошел дальше петь! Сцена просто не выдержала твоей бешеной энергии".
- "Главное, что цел. Жду других твоих взлетов, но не физических".
- "Так могут только профи".
- "Хорошо, что обошлось. Я волновалась за тебя".
- "Так закаляются бриллианты", – написал Влад Дарвин.
Коротко о МУАЯД
МУАЯД родом из Одессы. Семья певца переехала в Сирию (Родина его отца) почти сразу после рождения парня, однако впоследствии вернулась в Украину.
Участвовал в различных конкурсах: "Черноморские игры", "Украинская песня", "Молодая Галичина", победил в музыкальном талант-шоу "Поют все".
МУАЯД также был участником Национального отбора Евровидения-2025, но в финал не прошел.