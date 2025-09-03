МУАЯД уже вийшов на зв'язок до прихильників. Про це повідомляє Show 24 з посилання на його інстаграм.
МУАЯД виступав в Одесі на вулиці Дерибасівська з нагоди Дня міста. На відео видно, як під час виконання пісні "Дарма" співак перечепився, впав зі сцени й "полетів" просто до глядачів.
Пісня "Дарма" тепер для мене історична. Я співав її й тут… На словах "Та я живу, ніби все в мене нормально" я злетів зі сцени. Летів кілька метрів униз. Прямо так, як у кіно!,
– розповів він.
Попри інцидент, МУАЯД продовжив співати. Він зазначив, що від падіння ніхто не застрахований, і вважає ситуацію, яка сталася під час виступу, кумедною. Співак також подякував Одесі за підтримку.
Кажуть, коли "зірка" падає, треба загадувати бажання. Моє бажання сьогодні просте: більше мирних днів для всіх нас,
– поділився МУАЯД.
Реакція мережі
- "Ого! МУАЯД, ну ти красунчик – справжній професіонал: впав, встав і пішов далі співати! Сцена просто не витримала твоєї шаленої енергії".
- "Головне, що цілий. Чекаю на інші твої злети, але не фізичні".
- "Так можуть тільки профі".
- "Добре, що обійшлося. Я хвилювалася за тебе".
- "Так загартовуються діаманти", – написав Влад Дарвін.
Коротко про МУАЯД
МУАЯД родом з Одеси. Родина співака переїхала до Сирії (Батьківщина його батька) майже одразу після народження хлопця, проте згодом повернулася в Україну.
Брав участь у різних конкурсах: "Чорноморські ігри", "Українська пісня", "Молода Галичина", переміг у музичному талант-шоу "Співають всі".
МУАЯД також був учасником Національного відбору Євробачення-2025, але у фінал не пройшов.