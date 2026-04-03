Було дуже страшно, – Джамала про затримання в аеропорту через переслідування Росії
- Джамала була затримана в аеропорту через заочний російський арешт, їй заборонили в'їзд і заявили про депортацію, але українське посольство допомогло вирішити ситуацію.
- У 2023 році Московський суд заочно арештував Джамалу за нібито неправдиву інформацію про російських військових, і її оголосили в розшук.
Українська співачка Джамала від початку повномасштабної війни поширювала правду про злочини російських окупантів. Через це її заочно оголосили в розшук у Росії, що відобразилось на її житті.
Джамала дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній, що вийшло на її ютуб-каналі. Співачка вперше розповіла, що одного разу через заочний російський арешт її затримали в аеропорту.
Джамала сказала, що не може назвати країну, в якій стався цей інцидент. Співачці заборонили в'їзд та заявили про її депортацію.
Мене затримали на добу. Це було дуже страшно. Добре, що я була сама, зі мною не було дітей. Мене сфотографували, взяли відбитки,
– зізналась Джамала.
Артистка додала, що вона мала можливість зателефонувати українському посольству, яке допомогло вирішити ситуацію. Тепер Джамала щоразу радиться з іншими перед тим, як їхати в країни, що є дружніми з Росією.
Раніше в інтерв'ю Наті Жижченко для Суспільного Чернігів Джамала розповідала про те, що росіяни неодноразово здійснювали тиск на рідних та залякували їх ще після перемоги виконавиці на Євробаченні-2016. Співачка поділилась, що часом відчуває провину перед батьками.
Як Москва переслідує Джамалу через її позицію?
- У 2022 році Джамала потрапила у список українських артистів, яким заборонили в'їзд у Росію на 50 років.
- У листопаді 2023 року Московський суд заочно арештував Джамалу. Їй обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Співачку звинуватили в публічному поширенні нібито неправдивої інформації про російських військових. Мова йде про дописи Джамали щодо злочинів окупантів.
- 20 листопада 2023 року Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки оголосило співачку в розшук.
- У 2024 році окупанти відібрали майно батьків Джамали та багатьох інших українців у Криму. Та співачка наголосила, що й надалі не планує мовчати, а продовжуватиме боротися.