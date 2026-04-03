Було дуже страшно, – Джамала про затримання в аеропорту через переслідування Росії

Українська співачка Джамала від початку повномасштабної війни поширювала правду про злочини російських окупантів. Через це її заочно оголосили в розшук у Росії, що відобразилось на її житті.

Джамала дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній, що вийшло на її ютуб-каналі. Співачка вперше розповіла, що одного разу через заочний російський арешт її затримали в аеропорту.

До слова Джамала вперше зізналась, за кого вболівала на Нацвідборі, та розповіла про нюанси Євробачення

Джамала сказала, що не може назвати країну, в якій стався цей інцидент. Співачці заборонили в'їзд та заявили про її депортацію.

Мене затримали на добу. Це було дуже страшно. Добре, що я була сама, зі мною не було дітей. Мене сфотографували, взяли відбитки,

– зізналась Джамала.

Артистка додала, що вона мала можливість зателефонувати українському посольству, яке допомогло вирішити ситуацію. Тепер Джамала щоразу радиться з іншими перед тим, як їхати в країни, що є дружніми з Росією.

Інтерв'ю Джамали: дивіться відео онлайн

Раніше в інтерв'ю Наті Жижченко для Суспільного Чернігів Джамала розповідала про те, що росіяни неодноразово здійснювали тиск на рідних та залякували їх ще після перемоги виконавиці на Євробаченні-2016. Співачка поділилась, що часом відчуває провину перед батьками.

Як Москва переслідує Джамалу через її позицію?