Джастін Бібер розлучився з дружиною: чому ця теорія фанів стала вірусною

У мережі припускають, що Джастін та Гейлі Бібери розлучилися. Поведінка співака останніми тижнями тривожить фанів, а модель ніяк не коментує чутки, що ширяться у соціальних мережах.

Ймовірно, у шлюбі між Джастіном та Гейлі Бібер настала криза. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

До слова Розкішний вигляд без голодувань: що їсть Гейлі Бібер, аби мати ідеальну шкіру та фігуру

У мережі помітили, що співак зробив близько 20 безладних дописів у День батька. В одному з них він похизувався коштовним подарунком – новим годинником Audemars Piguet – та дивно підписав фото: "З Днем батька мене, маленька шл**ндро". Фани припустили, що образливі слова були адресовані Гейлі.

Це б можна було назвати жартом, однак Гейлі у відповідь не привітала його з Днем батька, хоч стрічка інстаграму в цей свято була переповнена зворушливими дописами.

Окрім того, Гейлі Бібер у День матері публікувала низку фото з сином, але на жодній не було чоловіка. Тому шанувальники припускають: пара розлучилась і просто зустрічається, щоб виховувати спільну дитину.



Сім'я Біберів / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Попередні дописи чи коментарі Джастіна Бібера також тривожили мережу й провокували чутки про розлучення: співак писав, що День матері – це "жах", грубо висловився про сварку з дружиною, коли вона з'явилася на обкладинці Vogue.

За припущеннями ЗМІ, подружжя могло розійтися, коли Гейлі продала свій косметичний бренд Rhode. Якщо пара вже на цей момент розлучилась, модель могла б залишити всі отримані кошти собі, а не ділити з Джастіном як набуту в шлюбі власність.

Джастін Бібер нещодавно також опублікував допис, де зізнався, що "розбитий і виснажений" від постійних думок.

Люди кажуть, що мені потрібно лікуватися? Ви думаєте, що якби я міг, я б не зробив цього? Я знаю, що я зламаний. Я знаю, що в мене проблеми з гнівом,

– написав співак.

Що відомо про стосунки пари