Ще до розкішного весілля у Венеції: Джефф Безос таємно побрався з Лорен Санчес

Засновник Amazon Джефф Безос та журналістка Лорен Санчес влаштували одне з найочікуваніших весіль року, яке проходить у Венеції. Водночас західні медіа з посиланням на джерела, наближені до пари, стверджують, що пара таємно одружилася ще до розкішного святкування.

За словами інсайдерів, відбулося це понад місяць тому. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Daily Mail. До теми Готуються до гучного весілля: Джефф Безос і Лорен Санчес прибули у Венецію ЗМІ пишуть, що Джефф Безос і Лорен Санчес одружилися в США за американським законодавством. Відтак, весільні святкування у Венеції – це лише урочистості для гостей без юридичної сили, оскільки Джефф і Лорен вже офіційно подружжя.

