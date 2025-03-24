Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон засвітилась на побаченні з відомим актором
- Дженніфер Еністон та Педро Паскалю сфотографували під час побачення у Західному Голлівуді.
- Після тригодинної вечері та спілкування вони роз'їхалися.
Дженніфер Еністон підловили на зустрічі з актором "Гладіатора 2" Педро Паскалем. Зіркову пару сфотографували під час побачення.
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль повечеряли у ресторані одного з готелів Західного Голлівуду. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.
Цікаво Кріштіану Роналду пояснив, чому досі не одружився з Джорджиною Родрігес
Зірка "Друзів" прийшла на побачення у синіх джинсах та білій футболці, доповнивши образ чорною жилеткою. Тоді як актор "Гладіатора 2" та "Останніх з нас" постав у чорній шкіряній косусі, джинсах та в окулярах.
Як повідомили папараці, пара прибула до закладу окремо. Після тригодинної вечері та спілкування вони роз'їхалися.
У мережі припускають, що зустріч Педро Паскаля й Дженніфер Еністон – тільки робоча. Зірки могли обговорювати участь актора у серіалі "Ранкове шоу". Адже нещодавно під час спільного інтерв'ю Дженніфер запитала у колеги, чи була б йому цікавою така пропозиція.
Що відомо про особисте життя акторів
- Дженніфер Еністон двічі була заміжньою. З 2000 до 2005 акторка була у шлюбі з голлівудським актором Бредом Піттом, а з 2015 до 2018 – з Джастіном Теру. Після другого розлучення зірка тримає особисте життя у секреті. У неї збереглись дружні стосунки з Теру. До слова, актор нещодавно знову одружився.
- Педро Паскалю 49 років. Актор взагалі не афішує особисте життя.