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Show24 Українські зірки Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон засвітилась на побаченні з відомим актором
24 березня, 20:37
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Зірка "Друзів" Дженніфер Еністон засвітилась на побаченні з відомим актором

Марія Касій
Основні тези
  • Дженніфер Еністон та Педро Паскалю сфотографували під час побачення у Західному Голлівуді.
  • Після тригодинної вечері та спілкування вони роз'їхалися.

Дженніфер Еністон підловили на зустрічі з актором "Гладіатора 2" Педро Паскалем. Зіркову пару сфотографували під час побачення.

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль повечеряли у ресторані одного з готелів Західного Голлівуду. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Зірка "Друзів" прийшла на побачення у синіх джинсах та білій футболці, доповнивши образ чорною жилеткою. Тоді як актор "Гладіатора 2" та "Останніх з нас" постав у чорній шкіряній косусі, джинсах та в окулярах.

Як повідомили папараці, пара прибула до закладу окремо. Після тригодинної вечері та спілкування вони роз'їхалися.

У мережі припускають, що зустріч Педро Паскаля й Дженніфер Еністон – тільки робоча. Зірки могли обговорювати участь актора у серіалі "Ранкове шоу". Адже нещодавно під час спільного інтерв'ю Дженніфер запитала у колеги, чи була б йому цікавою така пропозиція.

Що відомо про особисте життя акторів

  • Дженніфер Еністон двічі була заміжньою. З 2000 до 2005 акторка була у шлюбі з голлівудським актором Бредом Піттом, а з 2015 до 2018 – з Джастіном Теру. Після другого розлучення зірка тримає особисте життя у секреті. У неї збереглись дружні стосунки з Теру. До слова, актор нещодавно знову одружився.
  • Педро Паскалю 49 років. Актор взагалі не афішує особисте життя.