Актриса з "Гаррі Поттера" завела сторінку на OnlyFans: "Я не така вже й лагідна"

Британська акторка Джессі Кейв, знайома глядачам за роллю Лаванди Браун у фільмах про Гаррі Поттера, створила сторінку на платформі OnlyFans, але з досить незвичайною тематикою.

Про своє рішення актриса розповіла в соцмережах. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety.

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Так, як виявилося, замість традиційних фото і відео, які мають відверто сексуальний характер, контент Джессі Кейв буде орієнтований переважно на аудиторію, що має фетиш на волосся. Зокрема, вона заявила, що пропонуватиме підписникам "найякісніші звуки волосся" та інші "дуже чуттєві речі".

На момент написання матеріалу на сторінці акторки в OnlyFans є вже три дописи. Місячна підписка на її акаунт коштує 6 доларів, тобто майже 250 гривень. Відомо, що акторка має наміри вести свій акаунт впродовж року для того, щоб заробити на ремонт будинку та закрити борги.

Довести тим, хто в минулому мене недооцінював, що я не така вже й лагідна. Вкласти час у те, у що я ніколи раніше не інвестувала: любов до себе,

– додала знаменитість.



Джессі Кейв створила сторінку на OnlyFans / Скриншот з сайту

Для довідки! Джессі Кейв вперше зіграла Лаванду Браун у фільмі "Гаррі Поттер і напівкровний принц" у 2009 році, а потім повернулася до цієї ролі в обох частинах "Дарів смерті". Крім "Гаррі Поттера", вона знімалась у фільмі "Великі надії" та серіалах "Чорне дзеркало" й "Індустрія". Також акторка озвучила Лаванду Браун у двох відеоіграх за мотивами "Гаррі Поттера".

Нагадаємо, раніше українка Міла Кузнєцова, яка є володаркою найбільшого бюста в нашій країні, теж розповіла, що веде свою сторінку в соцмережі з інтимним контентом. Міла Кузнєцова на OnlyFans заробляє близько трьох тисяч доларів.