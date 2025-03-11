О своем решении актриса рассказала в соцсетях. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.

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Так, как оказалось, вместо традиционных фото и видео, которые имеют откровенно сексуальный характер, контент Джесси Кейв будет ориентирован преимущественно на аудиторию, имеющую фетиш на волосы. В частности, она заявила, что будет предлагать подписчикам "качественные звуки волос" и другие "очень чувственные вещи".

На момент написания материала на странице актрисы в OnlyFans есть уже три поста. Месячная подписка на ее аккаунт стоит 6 долларов, то есть почти 250 гривен. Известно, что актриса намерена вести свой аккаунт в течение года для того, чтобы заработать на ремонт дома и закрыть долги.

Доказать тем, кто в прошлом меня недооценивал, что я не такая уж и ласковая. Вложить время в то, во что я никогда раньше не инвестировала: любовь к себе,

– добавила знаменитость.



Джесси Кейв создала страницу на OnlyFans / Скриншот с сайта

Для справки! Джесси Кейв впервые сыграла Лаванду Браун в фильме "Гарри Поттер и принц-полукровка" в 2009 году, а затем вернулась к этой роли в обеих частях "Даров смерти". Кроме "Гарри Поттера", она снималась в фильме "Большие надежды" и сериалах "Черное зеркало" и "Индустрия". Также актриса озвучила Лаванду Браун в двух видеоиграх по мотивам "Гарри Поттера".

Напомним, ранее украинка Мила Кузнецова, которая является обладательницей самого большого бюста в нашей стране, тоже рассказала, что ведет свою страницу в соцсети с интимным контентом. Мила Кузнецова на OnlyFans зарабатывает около трех тысяч долларов.